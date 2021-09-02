Adana'da depodan sulama sistemi çaldıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

Adana'da bir depodan tarım alanlarında damlama sulama için kullanılan sistemi çaldıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da bir depodan tarım alanlarında damlama sulama için kullanılan sistemi çaldıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde S.B'ye ait depodan sulama sistemi çalındı.

S.B'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, depo sorumlusu O.H.B'yi gözaltına aldı.

Şüpheli O.H.B'nin ardından birlikte hareket ettiği öne sürülen R.Ş, R.O, S.Ş, E.Ş. ve K.A. da gözaltına alındı.

Polis, zanlıların gösterdiği adreslerde depodan çalınan sulama sistemlerinin bir bölümünü bularak sahibine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun