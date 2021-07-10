Adana'da denize giren kişi boğuldu
Adana'nın Karataş ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Adana'nın Karataş ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
İlçe sahilinden girdiği denizde bir süre yüzdükten sonra dalgaların sürüklediği M.G'yi (41) görenler, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, denizden çıkardıkları M.G'yi tekneye aldı.
Ekiplerce kıyıya kadar kalp masajı yapılan M.G. kurtarılamadı.
M.G'nin cenazesi morga gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal