Adana'da denize giren genç boğuldu
AA / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren genç boğuldu.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren genç boğuldu.
İlçe sahilindeki arkadaşlarıyla girdiği denizde bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapılan B.F.D'yi (21), görenler durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu B.F.D'nin cansız bedenine ulaşıldı.
B.F.D'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
AA / Abdul Halim Öztoprak - Son Dakika Haberleri