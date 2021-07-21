Adana'da denize giren 5 kişiden biri boğuldu
Adana'nın Karataş ilçesinde, denize giren 5 kişiden biri boğuldu.
Adana'nın Karataş ilçesinde, denize giren 5 kişiden biri boğuldu.
Harbiş Plajı'nda denizde bir süre yüzdükten sonra dalgaların sürüklediği 5 kişiyi görenler, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.
M.B. (41) kaldırıldığı Karataş Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Başcı