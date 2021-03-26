Adana'da denizdeki kirliliğin Akyatan Lagünü'ne ulaşmaması için çalışma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Bayram Başcı - Haberler | Güncel
Adana'nın Karataş ilçesinde denizdeki yağ tabakası izlenimi veren kirliliğin Akyatan Lagünü'ne ulaşmaması için çalışma başlatıldı.
Adana'nın Karataş ilçesinde denizdeki yağ tabakası izlenimi veren kirliliğin Akyatan Lagünü'ne ulaşmaması için çalışma başlatıldı.
Sabahın ilk saatlerinde Harb-İş Sahili'ne Devlet Su İşlerine (DSİ) ait iş makineleri sevk edildi.
Görevliler, kirliliğin yayılarak Akyatan Lagünü'ne ulaşmaması için çalışma başlattı.
Ekipler, iş makineleriyle taşıdıkları kumu lagünün önüne döktü.
Adana Valiliği, dün yağ tabakası izlenimi veren kirlilikle ilgili araştırma ve incelemelere başlandığını bildirmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Başcı