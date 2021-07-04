Adana'da denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
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Adana'da denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Adana'da denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Yumurtalık Belediyesi Halk Plajı'nda dün akşam saatlerinde ailesiyle denize giren Murat Acar (17), bir süre sonra gözden kayboldu.

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine sahil güvenlik ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı.

Sabah saatlerinde denizde hareketsiz birinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

Sahile çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemede cesedin Murat Acar'a ait olduğu tespit edildi.

Acar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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