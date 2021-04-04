Adana'da denizde erkek cesedi bulundu
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Adana'da denizde erkek cesedi bulundu

Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel
Adana'da denizde erkek cesedi bulundu

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yumurtalık ilçesinde denizde bir kişiyi hareketsiz halde gören balıkçılar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kıyıya çıkartılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemede cesedin Eyüp Taş'a ait olduğu tespit edildi.

Taş'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili araştırma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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