Adana'da denizde bulunan yorgun leylek bakıma alındı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, yorgun düştüğü için denizde mahsur kalan leylek, sörf yapan sporcular tarafından kurtarıldı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, yorgun düştüğü için denizde mahsur kalan leylek, sörf yapan sporcular tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Haylazlı Mahallesi Sarıgöl Plajı'nda uçurtma sörfü yapan sporcular, denizde bir leyleğin olduğunu fark etti.

Yorgun düştüğü için uçamayan leylek, sporcular tarafından sudan çıkarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tedavi ve bakımları yapılan leylek, sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak