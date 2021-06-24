Adana'da denizde boğulmak üzere olan 2 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı
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Adana'da denizde boğulmak üzere olan 2 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Adana'da denizde boğulmak üzere olan 2 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın Karataş ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Adana'nın Karataş ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İlçede yüzmek için denize giren Ş.İ. (28) ve V.A (32) bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iki kişiyi botla kıyıya çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerince Karataş Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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