Adana'da denizde alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Adana'nın Yumurtalık ilçesi açıklarında alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesi açıklarında alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.
Yüzevler Plajı'nın yaklaşık 200 metre açığında 4 kişinin içinde bulunduğu tekne şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.
Alabora olan teknedeki 4 kişi, bölgedeki başka bir teknede bulunanlar tarafından kurtarıldı.
Kıyıya çıkarılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak