Adana'da denizde alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Adana'nın Yumurtalık ilçesi açıklarında alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesi açıklarında alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.

Yüzevler Plajı'nın yaklaşık 200 metre açığında 4 kişinin içinde bulunduğu tekne şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Alabora olan teknedeki 4 kişi, bölgedeki başka bir teknede bulunanlar tarafından kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak