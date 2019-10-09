Adana'da "Deniz Çöpleri İl Eylem Planı" toplantısı

09.10.2019 17:06

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kamu temsilcilerine yaptığı konuşmada gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak için mevcut deniz çöplerinin temizlenmesi, deniz ve kıyıların kirliliğinin önlenmesi ve halkın bu konularda bilinçlendirilmesi için gerekli gayret ve çabayı göstermeleri gerektiğini söyledi.



"Deniz Çöpleri İl Eylem Planı Toplantısı" valilik makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, "Sıfır Atık" projesinin devamı niteliğinde olan "Sıfır Atık Mavi Hareketi", deniz çöplerine yönelik halkın bilinçlendirilmesi ve gerekli çalışmaların başlatılması çerçevesinde, 10 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatıldı.



Vali Yardımcısı Zafer Öz ile ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ilgili temsilciler tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından bir konuşma yapan Vali Mahmut Demirtaş, "İnsan tarafından üretilmiş, deniz ve kıyılarımıza atılmış maddeler denizlerimizin çevresine ciddi zararlar vermekte, başta deniz canlıları olmak üzere ekosistem ve ekonomimizi de olumsuz etkilemektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlayan bu eylem planında bizlere düşen öncelikli görev mevcut deniz çöplerinin çevreye vermiş olduğu zararı en aza indirmektir" dedi.



Temiz bir Türkiye için çıkılan bu yolda insanlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini dile getiren Vali Demirtaş, kamu temsilcilerine yaptığı konuşmada gelecek nesillerimize temiz bir doğa bırakmak için mevcut deniz çöplerinin temizlenmesi, deniz ve kıyıların kirliliğinin önlenmesi ve halkın bu konularda bilinçlendirilmesi için gerekli gayret ve çabayı göstermeleri gerektiğini söyledi.



Vali Mahmut Demirtaş, başkanlığında gerçekleştirilen toplantı plan doğrultusunda yapılacaklar hakkında katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaları ile sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA