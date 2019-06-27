Adana'da dengesini kaybedip düşen çocuk yaralandı
Adana'nın Çukurova ilçesinde gittiği yüzme havuzunda dengesini kaybederek yere düşen çocuk yaralandı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde gittiği yüzme havuzunda dengesini kaybederek yere düşen çocuk yaralandı.
Toros Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yüzme havuzuna giden Ayşe K. (16) havuzdan çıktığı sırada soyunma odası önünde dengesini kaybedip düştü.
Başından yaralanan ve bilinci kapanan Ayşe K, çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Uçak krizini fırsata çeviren kadın girişimci, yetiştirdiği şeker otunun kilosunu 100 dolardan ihraç ediyor
HDP'den AK Parti'nin İSPARK iddiasına yanıt: Herhangi bir pazarlık yapmadık, bir beklentiye girmedik
Son Dakika Haberleri