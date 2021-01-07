Adana'da demir direkleri çalan 2 kişi suçüstü yakalandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, koruma tellerinin bağlandığı demir direkleri çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede 413 demir direğin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ormanlık alandaki bir otomobil içerisinde 43 demir direk ele geçiren ekipler, çevrede yaptıkları aramada Ö.H ve O.K'yı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan Ö.H. ve O.K'ya sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için idari para cezası da kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu