Adana'da define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde, dedektörle define arayan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde, dedektörle define arayan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolacalı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirildi.
Ekipler, dedektörle define aradığı belirlenen 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin yanındaki çeşitli malzemelere el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt