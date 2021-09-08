Adana'da define arayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, define arayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, define arayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesi Vayvaylı Mahallesi Dağ mevkisinde devriye görevi esnasında, dedektörle define arayan kişiler olduğunu tespit etti.

Ekiplerce suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı, yanlarındaki çeşitli malzemelere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven