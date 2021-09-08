Adana'da define arayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, define arayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, define arayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesi Vayvaylı Mahallesi Dağ mevkisinde devriye görevi esnasında, dedektörle define arayan kişiler olduğunu tespit etti.
Ekiplerce suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı, yanlarındaki çeşitli malzemelere el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven