Defin öncesi ağlayınca yaşadığı anlaşılan bebeğin tedavisi sürüyor

ADANA (AA) - Adana'da, 5 aylık doğan ve öldü sanılırken defin öncesi ağlamasıyla yaşadığı anlaşılan 5 aylık bebeğin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam ediyor.

Anne Melek ve baba Hasan Sert, yoğun bakımda tedavisi devam eden bebeklerini ziyaret etti.

Baba Hasan Sert, ziyaretin ardından gazetecilere, dün kıpır kıpır gördükleri bebeklerini bugünkü ziyaretlerinde uyuduğunu söyledi.

Bebekleriyle ilgili her gün iyi gelişmeler olduğunu ve güzel haberler aldıklarını anlatan Sert, "Hastane bizden anne sütü istedi. O çok büyük bir haber oldu benim için. Durumu aynı diyorlar, yani değişen bir şey yok ama anne sütünü istediler daha çok umutlandım, seviniyorum şu anda. İlk günden beri o çocuk savaşıyor, savaştığı için de bu duruma kadar geldi, mucize. Doktorun da benim de Türkiye'nin hepsinin dediği mucize. İnşallah Yaradan verdi o canı, İnşallah da sağlıkla kucağımıza vermeye nasip eyler." diye konuştu.

Sert, bebeğin durumunun aynı şekilde ilerlediğini öğrendiklerini aktararak, "Enfeksiyon var dediler. Bebek 380 grama inmiş, anne karnındaki ödemi atıyormuş. 'İlerleyen haftalarda kilo almaya başlayacak' dediler." ifadesini kullandı.

Olayın geçmişi

Adana'da, 5 aylık hamile Melek Sert, şiddetli sancı şikayetiyle 27 Aralık 2021'de Yüreğir Devlet Hastanesine başvurmuştu.

Buradaki 3 günlük tedavisinin ardından taburcu olan Sert, rahatsızlığının sürmesi üzerine 31 Aralık'ta da Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası'nda tedaviye alınmıştı.

Hastane görevlileri, 2 Ocak'ta aradıkları baba Hasan Sert'e eşinin düşük yaptığını ve bebeğin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Baba Sert, hastaneden aldığı bebeğini defnetmek için gittiği Yüreğir ilçesindeki Herekli Mahalle Mezarlığı'na yaklaştığı sırada ağlama sesi duymuş, durumu 112 Acil Sağlık ekibine haber vermişti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yaşadığı belirlenen bebeği tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırmıştı.