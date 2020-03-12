ADANA'DA DEAŞ VE EL KAİDE OPERASYONU: 3 GÖZALTI ADANA'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu 3 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ADANA'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu 3 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlerin medreselerinde öğretmenlik yaptığı ve silahlı faaliyetlere katıldığı iddia edilen Suriye uyruklu İ.H.G., W.K. ile H.H.'nin Adana'da yaşadığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin, kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalar sonucu, dijital malzemelere de incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Zırhlı polis araçlarının baskın noktasına gidişiÖzel harekat polislerinin baskın yapılacak eve yürümesiÖzel harekat polislerinin binaya girmesiÖzel harekat polislerinin "Aç kapıyı" bağırmasıÖzel harekat polislerinin evini kapısını kırıp, içeriye girmesiSokakta güvenlik önlemi alan özel harekat polisleriSokaktaki zırhlı polis aracıGözaltına alınan şüphelinin evden çıkartılıp, arabaya bindirilmesiŞüphelinin işyerine girilmesiİşyeri çevresinde güvenlik önlemi alan özel harekat polisleriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

Kaynak: DHA