ADANA'DA DEAŞ VE EL KAİDE OPERASYONU: 3 GÖZALTI
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ADANA'DA DEAŞ VE EL KAİDE OPERASYONU: 3 GÖZALTI - Haber
Adana, Güncel

ADANA'DA DEAŞ VE EL KAİDE OPERASYONU: 3 GÖZALTI

ADANA'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu 3 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

12.03.2020 07:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 07:48
ADANA'DA DEAŞ VE EL KAİDE OPERASYONU: 3 GÖZALTI

ADANA'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu 3 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlerin medreselerinde öğretmenlik yaptığı ve silahlı faaliyetlere katıldığı iddia edilen Suriye uyruklu İ.H.G., W.K. ile H.H.'nin Adana'da yaşadığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin, kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalar sonucu, dijital malzemelere de incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Zırhlı polis araçlarının baskın noktasına gidişiÖzel harekat polislerinin baskın yapılacak eve yürümesiÖzel harekat polislerinin binaya girmesiÖzel harekat polislerinin "Aç kapıyı" bağırmasıÖzel harekat polislerinin evini kapısını kırıp, içeriye girmesiSokakta güvenlik önlemi alan özel harekat polisleriSokaktaki zırhlı polis aracıGözaltına alınan şüphelinin evden çıkartılıp, arabaya bindirilmesiŞüphelinin işyerine girilmesiİşyeri çevresinde güvenlik önlemi alan özel harekat polisleriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı Haber
Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı
Koronavirüs çevremizi sarıyor! Bir komşuda daha ilk ölüm gerçekleşti Haber
Koronavirüs çevremizi sarıyor! Bir komşuda daha ilk ölüm gerçekleşti
Alman profesör 'Sıcaklık virüsü durdurur mu?' sorusunu yanıtladı Haber
Alman profesör "Sıcaklık virüsü durdurur mu?" sorusunu yanıtladı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Umre dönüşü karantinaya alınan 3 kişinin ilk test sonuçları açıklandı Haber
Umre dönüşü karantinaya alınan 3 kişinin ilk test sonuçları açıklandı
Dünyayı heyecanlandıran iddia: Koronavirüs aşısı geliştirildi, bir kaç güne duyurulacak Haber
Dünyayı heyecanlandıran iddia: Koronavirüs aşısı geliştirildi, bir kaç güne duyurulacak
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi
Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
ABD, Cuma gününden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün askıya alacak
ABD, Cuma gününden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün askıya alacak
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu
Hande Fırat'ın koronavirüsten yüzlerce kişinin öldüğü İtalya hakkında attığı tweet tepki çekti
Hande Fırat'ın koronavirüsten yüzlerce kişinin öldüğü İtalya hakkında attığı tweet tepki çekti
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Vladimir Putin Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Sinan Akçıl Defne Samyeli Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Podolski Metin Oktay Berkay Şahin Ünal Karaman
Daha Fazla Ateş Vatandaş Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: ADANA'DA DEAŞ VE EL KAİDE OPERASYONU: 3 GÖZALTI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 08:28:08. #1.15#