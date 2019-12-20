Adana'da DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı
Haberler » Güncel » Adana'da DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı - Haber

Adana'da DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı.

20.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:04
Adana'da DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı.

İl Terörle Mücadele Ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı çalışmalar sonunda 2 şüpheliyi tespit etti. Polis, şüphelilerin kaldıkları adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütünün finans sorumlusu A.M. ile örgüt içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunan E.A.E., yakalandı. Gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüphelinin, kardeşlerinin DEAŞ adına girdikleri silahlı çatışmalarda öldükleri ortaya çıktı.  Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler