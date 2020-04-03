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Adana, Güncel

Adana'da DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan iki sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin ise beraatine karar verildi.

03.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:20
Adana'da DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan iki sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin ise beraatine karar verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuksuz sanıklar Faris H. ve M.H. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Faris H, terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını ve silahlı eğitim almadığını iddia etti.

Kod adını kullanmadığını savunan sanık Faris H, "Ben DEAŞ adına faaliyet yürütmedim. Herhangi silahlı bir çatışmaya girmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanık da terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını savunarak beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dava dosyasındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık Faris H'nin üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması, diğer sanık M.H'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat etmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, Faris H'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.

Kaynak: AA

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