Adana'da DEAŞ sanığı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da DEAŞ sanığı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Adana'da DEAŞ sanığı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen tutuksuz sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen tutuksuz sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Savcılıkça DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen tutuksuz sanık S.Ö. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanık S.Ö. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede itiraflarına yer verilen tanık F.Ö, şu beyanlarda bulundu:

"S.Ö. benim eşim olur fakat 1,5 yıldır ayrı yaşamaktayız. Kendisi devletin mahkemelerini tağut olarak gördüğü için bana boşanma davası açmıyordu. Kendisi terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'üst düzey yöneticisi' olduğu iddia edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk'a ait videolar izliyordu. Daha sonra kentte Yamaçlı Grubu olarak adlandırılan yapının sohbet toplantılarına katılmaya başladı. S.Ö. bu toplantılara katıldıktan sonra benden seçimlerde oy kullanmamamı ve kızımı okula göndermememi istedi. Bu nedenlerden ötürü ayrı yaşamaya başladık."

S.Ö'nün DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın olduğu tespiti de iddianamede yer aldı.

İddianamede sanığın DEAŞ'ın Adana'da faaliyet gösteren "Yamaçlı Grubu"nda yer aldığı, örgütsel ders ve toplantılarına katıldığı, haklarında birçok kez DEAŞ'a üye olma suçundan işlem yapılan şüphelilerle irtibatlı olduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı kaydedildi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık S.Ö'nün yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Nikos Dendias Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut
Magazin Merve Dizdar Burak Sergen Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da DEAŞ sanığı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 11:42:49. #1.15#

title