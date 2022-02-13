ADANA'DA DEAŞ OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA

ADANA'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 6 DEAŞ şüphelisinden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş tarihlerde örgüt içinde faaliyette bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişiyi tespit etti. Harekete geçen TEM ekipleri, 9 Şubat'ta sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli timlerin de desteğiyle 6 adrese baskın yapıldı, 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı serbest bırakıldı.