Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı kararı (2)
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Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı kararı (2)

Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı kararı (2)
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

6 GÖZALTIAdana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olup, Suriye sınırlarında faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye kaçan yabancı uyruklu 7 kişinin yakalanması için düzenlenen şafak operasyonunda; 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

6 GÖZALTI

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olup, Suriye sınırlarında faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye kaçan yabancı uyruklu 7 kişinin yakalanması için düzenlenen şafak operasyonunda; 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı. 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürerken, sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen şüphelilerin sorguları devam ediyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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