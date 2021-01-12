Son dakika haberleri: DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı
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Son dakika haberleri: DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

12.01.2021 06:47 | Son Güncelleme: 12.01.2021 07:10

Son dakika haberi: Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Irak ve Suriye uyruklu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Irak ve Suriye uyruklu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgiler bulunan 3'ü Suriyeli, 3'ü Iraklı 6 şüphelinin kentteki adreslerini tespit etti.

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Koç başıyla kapıları kırılarak girilen evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el kondu.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Son dakika haberleri: DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı
Son dakika haberleri: DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı
Son dakika haberleri: DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı
Son dakika haberleri: DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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