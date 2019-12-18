Adana'da deaş operasyonu 6 gözaltı kararı
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Adana'da deaş operasyonu 6 gözaltı kararı

1ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

18.12.2019 08:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 08:29
Adana'da deaş operasyonu 6 gözaltı kararı

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ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Örgütlü bağlantısı olduğu öne sürülen 6 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 6 kişinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği bazı evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başı ile kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) -

Kaynak: DHA

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: Adana'da deaş operasyonu 6 gözaltı kararı
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