ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU 6 GÖZALTI

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve yapısını deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından sabahın ilk saatlerinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Demir kapıları özel harekat polislerince koçbaşı ile kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.