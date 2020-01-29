Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

29.01.2020 08:00 | Son Güncelleme: 29.01.2020 08:00

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 4 kişinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği bazı evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koçbaşı ile kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüpheliyi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------Özel harekat polislerinin tim düzeni ile evin önüne yürümesiPolislerin binanın dış kapı zilini çalmasıPolislerin binaya girmesiÖzel harekat polislerinin evin çelik kapısına koç başı ile vurmasıEkiplerin kapısı kırılan eve girmesiEvin dışında güvenlik önlemi alan özel harekat polisleriGözaltına alınan şüphelinin polis nezaretinde dışarıya çıkartılıp, ekip aracına bindirilmesiGözaltına alınan şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

Genel ve detay görüntülen

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

Kaynak: DHA