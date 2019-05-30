Adana'da DEAŞ operasyonu

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ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin desteğiyle evlere giren ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.- Adana