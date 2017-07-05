Adana'da Deaş'ın Hücre Yapılanması Deşifre Edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde "Adana emiri" ve 14 yaşındaki Endonezyalı kızın da aralarında yer aldığı 12 zanlı adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 22 Haziran'da terör örgütünün hücre evine düzenlediği ve 7 kişiyi gözaltına aldığı operasyonun ardından gerçekleştirilen ikinci operasyonda 5 zanlıyı daha yakaladı.



Örgütün sözde "Adana emiri" A.Ç. (32) ve geçen yıl Merkez Sabancı Camisi'nde cuma namazı sırasında "canlı bomba" eylemi yapmak isteyen Mahmut Kılıçaslan ile Endonezya uyruklu 14 yaşındaki E.U'nun da bulunduğu 5 kişi emniyete götürüldü.



Söz konusu eylemle ilgili tutuksuz yargılanmasına devam eden Kılıçaslan'ın, örgütün kentteki yönetici grubu arasında yer aldığı iddia edildi.



Bombalı saldırı hazırlığı



Yaklaşık bir aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılardan 7'sinin İstanbul, Konya, İzmir ve Bursa'dan kente geldiği, buradaki örgüt yöneticileri tarafından bir eve yerleştirildikleri, sokağa çıkmadıkları ve günlük ihtiyaçlarının karşılandığı belirlendi.



Sorgulamalarda, hücre evinde gözaltına alınan zanlılar arasındaki 2 kişinin, Türkiye dışındaki başka ülkelerde eylem yapmaya hazır olduklarını, 4 kişinin ise ayrım yapmaksızın her yerde terör eylemi yapabileceklerini aktardıkları iddia edildi.



Zanlıların Gaziantep ve Konya'da bazı cemaatlerin toplantılarına katılarak bomba düzenekli saldırı düzenlemeyi planladığı da ileri sürüldü.



Örgüte eleman kazandırmışlar



Kentte faaliyet gösteren grubun, Suriye'deki örgüte eleman kazandırdıkları, para ve malzeme aktardığını belirleyen güvenlik güçleri, sorgulamalarda örgüte katılan kişilerin "Savaş kaybediliyor. Cenneti kazanmanız için sizleri savaştıracağız" denilerek kandırıldıklarını tespit etti.



Aralarında daha önce uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan hapis cezası alan zanlının da yer aldığı şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Polis ekiplerinin, zanlılardan Endonezya uyruklu kızın, dini nikahlı örgüt üyesi eşini yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.



Camide infiale neden olmuştu



Adana Merkez Sabancı Camisi'ne 1 Temmuz 2016'da gelen Mahmut Kılıçaslan, cuma hutbesi okunduğu sırada minbere çıkarak, "Üzerimde bomba var." diye bağırıp, gömleğini açarak belinde sarılı korse ve üzerinde sarı renkli, boru şeklinde hazırlanmış el yapımı bombayı cemaate göstermiş, bunun üzerine cemaat infiale kapılarak dışarı çıkmak için koşuşturmuş, 11 kişi yaralanmıştı. Sivil polis memurları, minbere çıkıp Kılıçaslan'ı etkisiz hale getirmişti.



Cemaat tarafından linç edilmek istenen Kılıçaslan tutuklanmış ve hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "olası kasıtla yaralama, basit yaralama", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.