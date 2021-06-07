Adana'da DEAŞ'ın hücre evleri ile irtibatta olan şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da DEAŞ'ın hücre evleri ile irtibatta olan şüpheli yakalandı

Adana'da DEAŞ'ın hücre evleri ile irtibatta olan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın hücre evleri ile irtibatta olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın hücre evleri ile irtibatta olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Sarıçam ilçesi, Yeniyayla Mahallesi'nde ikamet eden ve geçmiş dönemde Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten, örgütün hücre evleri ile irtibatta olduğu yönünde bilgiler elde edilen F.J.A.U. isimli yabancı uyruklu kişi oturduğu evde yakalandı. Şahısla birlikte 1 adet cep telefonu, 1 adet sim kart ele geçirildi.

Adli makamların talimatı ile gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yer Adana! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı karede
Yer Adana! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı karede
Korku dolu anlar! Kocasıyla tartışan kadın kendini böyle aşağıya attı
Korku dolu anlar! Kocasıyla tartışan kadın kendini böyle aşağıya attı
Çocuğunu özel okulda okutmak için tefeci ağına düştü, hayatı kabusa döndü: Oğlunu kaçırıp bacaklarını kırarız
Çocuğunu özel okulda okutmak için tefeci ağına düştü, hayatı kabusa döndü: Oğlunu kaçırıp bacaklarını kırarız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Muharrem İnce Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Beren Saat Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Merih Demiral Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da DEAŞ'ın hücre evleri ile irtibatta olan şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 18:48:25. #1.16#

title