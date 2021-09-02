Adana'da DEAŞ adına kurulan sözde mahkemenin heyetinde bulunan sanık hakim karşısında
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Adana'da DEAŞ adına kurulan sözde mahkemenin heyetinde bulunan sanık hakim karşısında

Adana'da DEAŞ adına kurulan sözde mahkemenin heyetinde bulunan sanık hakim karşısında
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına kurulan sözde mahkemenin heyetinde sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile birlikte yer aldığı ve bir kişiye 300 bin lira para cezası kestiği iddia edilen tutuklu sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına kurulan sözde mahkemenin heyetinde sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile birlikte yer aldığı ve bir kişiye 300 bin lira para cezası kestiği iddia edilen tutuklu sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasına hakkında "Anayasayı ihlal" ve "nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık T.Ö, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkemede sanık avukatı da hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık T.Ö, DEAŞ terör örgütüyle bir bağlantısının olmadığını ve tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yürüttüğü faaliyetlerden haberdar olmadığını belirten sanık T.Ö, "Müşteki A.A'ya 300 bin lira para cezası kesilmesi söz konusu değildir. Benim bu olayla bir ilgim yoktur. Kimseye DEAŞ terör örgütü adına baskı kurmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve gizli tanığın diğer celse hazır edilerek dinlenilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de mevcut delil durumunu dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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