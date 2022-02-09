Son dakika haberleri! DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri! DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

AA, Ömer Yıldız - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı çıkarmasının ardından polis ekiplerince şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, zanlıların bulunduğu evlerin kapıları koçbaşıyla kırıldı.

Baskınlarda gözaltına alınan 6 şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika haberleri! DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Haber

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