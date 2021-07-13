Adana'da dart turnuvası düzenlendi
Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından dart turnuvası düzenlendi.
Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından dart turnuvası düzenlendi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen program şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra polisler dart turnuvasında yarıştı.
Turnuvada dereceye giren polisler, kupa ve madalya ile ödüllendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı