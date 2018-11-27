Adana'da Darp İddiası

Adana'nın Çukurova ilçesinde darbedildiğini iddia eden 2 kişi şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Turgut Özal Bulvarı'nda emlak ofisi olan Ramazan Y. ile Burçak K, alacak yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olaya Can Y. ile Süleyman A. isimli kişiler de dahil oldu.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Ramazan Y. ile Burçak K, darbedildikleri iddiasıyla Fatih Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

Söz konusu adrese gelen ekipler, ofiste 2 adet tabanca buldu.