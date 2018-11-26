Adana'da Darp İddiası

Adana'da imam nikahlı eşi tarafından darp edildiğini iddia eden kadın şikayetçi oldu.

Seyhan ilçesi Mavi Bulvar üzerinde eşi tarafından darp edildiğini iddia eden Kırgızistan uyruklu Dinara A, Vahittin Bozkurt Camisi'ne sığındı.

Burada cami görevlilerine durumu aktaran kadın, yardım talep etti.

Haber verilmesi üzerine camiye gelen polis ekipleri Kırgızistan uyruklu Dinara A'yı polis merkezine götürdü.

Dinara A. burada imam nikahlı eşinden şikayetçi oldu.