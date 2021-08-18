Adana'da darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı.
Adnan Kahveci Bulvarı'nda, D.A, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından darp edildi.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri D.A'yı Adana Eğitim ve Araştırma Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney