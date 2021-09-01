Adana'da darbettikleri kişinin motosikletini çaldıkları öne sürülen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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Adana'da darbettikleri kişinin motosikletini çaldıkları öne sürülen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Adana'da darbettikleri kişinin motosikletini çaldıkları öne sürülen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sürücüsünü darbedip motosikletini çaldıkları ileri sürülen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sürücüsünü darbedip motosikletini çaldıkları ileri sürülen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde Berkay K. (19), motosikletiyle seyir halindeyken tanımadığı 5 kişinin otomobille yolunu kestiği, kendisi ve yanındaki arkadaşı Emre A'yı (21) bıçak çektikten sonra darbettikleri ve ardından motosikletini çaldıkları iddiasıyla polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekipler, yaklaşık 100 güvenlik kamerasına ait görüntülerden yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi.

Zanlılar E.A. (17), Veysel G. (21), Mustafa A. (20), İlhan S. (19) ve Yunus G. (21) adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

Bulunan motosiklet de sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A, Veysel G. ve Mustafa A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, şüpheliler otomobille gelip motosikletteki iki kişiyi durduruyor. Zanlıların araçtan inmesinin ardından yaşanan arbede sırasında iki kişi motosikleti bırakıp olay yerinden kaçıyor. Şüphelilerden biri motosiklete, diğerleri de otomobile binerek bölgeden ayrılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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Adana'da darbettikleri kişinin motosikletini çaldıkları öne sürülen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Haberler
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