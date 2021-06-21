Darbettikleri kadını sürükleyip çantasını çalmaya çalıştıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Darbettikleri kadını sürükleyip çantasını çalmaya çalıştıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Darbettikleri kadını sürükleyip çantasını çalmaya çalıştıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da darbettikleri kadını yerde sürükleyip çantasını çalmaya çalıştıkları öne sürülen iki zanlı gözaltına alındı.

Adana'da darbettikleri kadını yerde sürükleyip çantasını çalmaya çalıştıkları öne sürülen iki zanlı gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde Süheyla K. (35), sokakta yürüdüğü sırada karşısına iki kişi çıktı.

Şüpheliler, kadını darbedip yerde sürükleyerek çantasını çalmaya çalıştı. Kadının direnmesi üzerine zanlılar, çantayı alamadan olay yerinden kaçtı.

Yaralanan kadın, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekibince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasından eşkalini belirledikleri M.Ç. (17) ve H.Ö'yü (19) adreslerinde yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden H.Ö. tutuklandı, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki zanlının olayın ardından koşarak uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Darbettikleri kadını sürükleyip çantasını çalmaya çalıştıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı
Darbettikleri kadını sürükleyip çantasını çalmaya çalıştıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı
Darbettikleri kadını sürükleyip çantasını çalmaya çalıştıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Deniz Poyraz Angela Merkel Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Merve Dizdar Tuğba Coşkun Rafet El Roman
Spor Mert Müldür Şenol Güneş Okay Yokuşlu Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Darbettikleri kadını sürükleyip çantasını çalmaya çalıştıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 10:09:46. #1.14#

title