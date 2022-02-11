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Darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

AA, Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da beş kişi tarafından darbedilip bıçaklanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da beş kişi tarafından darbedilip bıçaklanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde, bir kişinin yardım istediği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede yaptıkları araştırmada bir evin bahçe duvarının yanında yerde oturan kişinin yaralı olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada B.D'nin tanımadığını ileri sürdüğü 5 kişi tarafından darbeldiğini ve bacağından bıçaklandığını belirledi.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı, ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

Darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

Darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Adana Yüregir, Polis, Adana, Güncel, Haberler

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