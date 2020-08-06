Adana'da darbedilen vatandaşa yoldan geçen kadın doktor müdahale etti Adana'da darbedilen vatandaşa ilk müdahaleyi yoldan geçen kadın doktor yaptı.

Adana'da darbedilen vatandaşa ilk müdahaleyi yoldan geçen kadın doktor yaptı.

Edinilen bilgiye göre İsmail T. ile Ömer Halit A. Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Halit A., İsmail T. yi darbederek olay yerinden uzaklaştı.

Yaralanan İsmail T. ye ambulans gelene kadar yoldan geçmekte olan bir kadın doktor ilk müdahaleyi yaptı.

İsmail T., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA