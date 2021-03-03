Adana'da darbedilen kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da darbedilen kişi yaralandı

03.03.2021 20:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 20:54
Adana'da darbedilen kişi yaralandı

Adana'da ik şüpheli tarafından darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da ik şüpheli tarafından darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde iki kişi, önünü kestikleri H.T'den sigara istedi.

İki şüpheli, kendilerine sigara vermeyen H.T'yi darbedip kaçtı.

Vatandaşların H.T'ye ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Hakan Akkaya Mustafa Ceceli
Spor Gomes Mustafa Er Caner Erkin Cüneyt Çakır Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da darbedilen kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 20:55:31. #1.16#
title