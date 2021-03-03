Adana'da darbedilen kişi yaralandı
03.03.2021 20:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 20:54
Adana'da ik şüpheli tarafından darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'da ik şüpheli tarafından darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde iki kişi, önünü kestikleri H.T'den sigara istedi.
İki şüpheli, kendilerine sigara vermeyen H.T'yi darbedip kaçtı.
Vatandaşların H.T'ye ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney