Adana'da dana kellesine yoğun ilgi
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Adana, Güncel

Adana'da dana kellesine yoğun ilgi

Adana'da dana kellesine yoğun ilgiADANA'da, dana kelleye ve pöçe (kuyruk sokumu) talep arttı.

12.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:48
Adana'da dana kellesine yoğun ilgi

Adana'da dana kellesine yoğun ilgi

ADANA'da, dana kelleye ve pöçe (kuyruk sokumu) talep arttı. Kırmız et fiyatlarının yükselmesinin ardından dana kelle ve pöçün kilogram fiyatı 16 TL'den 25 TL'ye yükseldi.

Sakatat türlerinin yoğun olarak tüketildiği Adana'da, kırmızı et fiyatlarının yükselmesinin ardından dana kelle ve pöçün kilogram fiyatı ise 16 TL'den 25 TL'ye yükseldi. Kırmızı ete göre fiyatlarının düşük olmasından dolayı Adanalıların kelle ve pöç etine yöneldiğini söyleyen kasap İzzettin Erkek (35), dana kellesinden kırmızı et, beyin, dil ve yanak olarak 4 kalem et çıktığını belirtti. Kelle etinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve virüslere karşı koruma sağladığını dile getiren Erkek, "Paça olsun, beyin olsun hastalıklara birebir. Fiyatlar arttı çünkü yemin fiyatı arttı. Artık dışarıdan mal da gelmiyor" dedi.

PÖÇ ETİ ÖN PLANA ÇIKTI

Dananın kuyruk sokumu bölgesi olan pöç bölümünün etinin çokça tercih edildiğini söyleyen Kadir Çelik (30) ise fiyatı kırmızı ete göre düşük olduğu için pöç etinin ön plana çıktığını kaydetti. Pöç etinin çok lezzetli olduğunu ifade eden Çelik, "Sulu yemeklerin vazgeçilmezi oldu. Özellikle güveç ve haşlamada çok güzel oluyor. Fiyatı 16 liradan 25 liraya çıktı. Kırmızı ete göre çok daha uygun. İnsanlar da bundan dolayı tercih ediyor. Hem fiyatı düşük hem de lezzeti güzel. Tıpkı şırdan gibi her hayvanda bir tane bulunur" diye konuştu.

SATIŞLAR ARTTI

Koronavirüs vakasının duyulmasıyla satışlarda artışlar olduğunu söyleyen Kasap Rıdvan Ökmen de, "Canan Karatay hocamızın da önerdiği gibi başta kelle ve paça olmak üzere sakatat, koronavirüs salgınına karşı alınabilecek önlemlerin başında geliyor. Kelle ve paça tüm hastalıklara birebirdir. Bunları tüketenin evine de vücuduna da virüs girmez. İnsanlar artık araştırıp, faydalı olduğunu öğreniyor. Havaların sıcak olmasına rağmen sakatat satışları arttı" dedi.

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Adana'da dana kellesine yoğun ilgi

Kaynak: DHA

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Adana'da dana kellesine yoğun ilgi

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