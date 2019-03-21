Adana'da Damdan Düşen Kişi Öldü
Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıktığı binanın damından düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıktığı binanın damından düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Salih Durmuş, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle ikamet ettiği binanın damına çıktı.
Buradan aşağıya düşen ve ağır yaralanan Durmuş, çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Durmuş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA