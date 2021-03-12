Adana'da cuma namazına gelen vatandaşlara afetlere ilişkin farkındalık eğitimi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Adana'da cuma namazına gelen vatandaşlara afetlere ilişkin farkındalık eğitimi verildi

12.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:06
Adana'da cuma namazına gelen vatandaşlara afetlere ilişkin farkındalık eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığınca 2021'nin "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Adana'daki camilerde afetler konusunda farkındalık eğitimi düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca 2021'nin "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Adana'daki camilerde afetler konusunda farkındalık eğitimi düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, afet eğitimleri kapsamında televizyon programları, radyo yayınları ve online eğitimlerin yanı sıra camilerde de etkinlikler düzenlendi.

AFAD ekipleri, cuma namazı için camilere gelen vatandaşlara eğitimler verdi.

Açıklamada, ücretsiz eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşların AFAD'a ulaşabileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Mustafa Er Hakan Kutlu Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da cuma namazına gelen vatandaşlara afetlere ilişkin farkındalık eğitimi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 17:08:11. #1.15#
title