Adana'da Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nın ikincisi gerçekleştirilecek

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da "2. Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı" 2 Şubat'ta açılacak.

TÜYAP'tan yapılan açıklamaya göre, sektörde faaliyet gösteren ithalatçıların son yıllarda Asya coğrafyasından lojistik ve yüksek maliyetlerden dolayı vazgeçmeye başladığı, bu durum da fiyat ve performans açısından dengeli ve iyi kaliteli üreticilerin bulunduğu ülke coğrafyasını ön plana çıkardığı belirtildi.

Günden güne yükselen hazır giyim ve tekstil sektörünün Adana'da bölgenin en önemli buluşmasına imza atacağı ifade edilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"İlki 2020 yılında gerçekleştirilen ve bölge tekstil sektörünün tek ihtisas fuarı olma unvanını taşıyan fuarın ikincisinin açılışı için son aşamaya gelindi. Fuar, kadın, erkek ve çocuk hazır giyiminden kumaşa, ham maddeden aksesuara kadar geniş ürün yelpazesiyle 2 Şubat'ta TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılacak. Fuara, yurt dışında faaliyet gösteren ticaret müşavirlikleri aracılığıyla Türk Cumhuriyetleri, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere toplam 30 ülkeden 200 kişilik alım heyeti ile yurt içinden zincir mağaza yetkilileri ve e-ticaret firmaları davet edildi."

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri uygulanacak fuarın 5 Şubat'a kadar gezilebileceği kaydedildi.