Adana'da Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı açıldı

05.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:37

Adana'da ilk kez düzenlenen Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara pijama, iç çamaşırı, kot, tekstil makineleri ve kumaş sektöründen 75 firma katıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Adana'nın Türkiye'de tekstil ve hazır giyim sektöründe önemli yeri olduğunu belirtti. Kentteki ilk fabrikanın bir çırçır fabrikası olduğunu, akabinde kurulan kumaş fabrikalarının da zaman içerisinde ilin tekstil sanayinde öne çıkmasını sağladığını ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"İlimizin ihracatta lokomotif sektörlerinin başında tekstil ve hazır giyimin gelmesi, geleceğe dair umutlarımızı diri tutmaktadır. Geçtiğimiz yıl tekstil ihracatımız 314 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, kentimiz bu rakamlarla ülke genelinde 5. sırada yer almıştır. Hazır giyim sektöründe ise 2019 yılında 151 milyon dolar ihracat yapan Adana, bu performansla 8. sırada yer almıştır."

Demirtaş, Adana'yı tekstil ve hazır giyim sektörlerinin üretim ve istihdamdaki payını daha yukarılara çıkarmak ve kent merkezine sıkışıp kalan atölyeleri daha modern imkanlara kavuşturmak için "Tekstilkent Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi"nin kurulmasına ilişkin çalışmaları başlattıklarını aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tekstilin dünyada büyük bir ticaret hacmine ulaştığını dile getirdi.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, sektörün Türkiye'de istihdamda çok önemli yer kapsadığını, katma değerli ihracat yapıldığını anlattı.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdür Yardımcısı Server Seçer de fuarın 75 firmanın katılımıyla kapılarını açtığını belirtti.

Almanya, Irak, Filistin, Lübnan, Hollanda ve Ürdün başta olmak üzere 22 ülkeden 250 kişilik ticari alım heyetinin de yer alacağı fuar 8 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA