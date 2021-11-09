Adana'da "Çukurova'da Uygarlıkların İzinde Şifa Yolculuğu Sergisi" açıldı

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da, Çukurova'da Uygarlıkların İzinde Şifa Yolculuğu Sergisi" Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Elban, Adana Müzesi'nde gerçekleştirilen serginin açılışında, kentin tarihten bu yana tıbbin ve tedavinin merkezi olduğunu söyledi.

Serginin Adana'nın flora ve endemik tür çeşitliliğini vurgulaması açısından önemli olduğunu ifade eden Elban, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kentin tıp tarihinin yanı sıra şifalı bitkileriyle ilgili bilgilerle geçmişte kullanılan bazı eşyaların yer aldığı sergi 9 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Haberi Kaydet