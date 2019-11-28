Adana'da çöp yüklü tır devrildi: 2 yaralı
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Adana'da çöp yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Adana'da çöp yüklü tırın devrilmesi sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

28.11.2019 19:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:12
Adana'da çöp yüklü tır devrildi: 2 yaralı

'da çöp yüklü tırın devrilmesi sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Özkan Bayram'ın kullandığı 34 GJ 9787 plakalı tır, Organizeye Sanayi Bölgesi girişinde devrildi. Sürüklenen araç refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi.

Kazada sürücü Bayram ile yanındaki Ferhan İpek yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastahanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çevreye saçılan çöpler iş makineleriyle toplandı.

Kaynak: AA
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