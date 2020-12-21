Adana'da çöp kutusunda ses bombası patladı
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Adana'da çöp kutusunda ses bombası patladı

21.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:51
Adana'da çöp kutusunda ses bombası patladı

Adana'da sokak ortasında çöp kutusuna konulmuş ses bombası patladı.

Adana'da sokak ortasında çöp kutusuna konulmuş ses bombası patladı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesinde patlama sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis ekibi ve zırhlı araçlar sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, sokakta yaptıkları çalışmada patlamanın çöp kutusunun içine konmuş ses bombasının neden olduğunu ve çevrede herhangi bir zarar oluşmadığını tespit etti.

Polis ses bombasını atan kişi ya da kişilerin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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