Adana'da çöp konteynerinde 30 kilogram et bulundu
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Adana'da çöp konteynerinde 30 kilogram et bulundu

03.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:42
Adana'da çöp konteynerinde 30 kilogram et bulundu

Adana'nın Çukurova ilçesindeki bir çöp konteynerinde 30 kilogram et bulundu.

Adana'nın Çukurova ilçesindeki bir çöp konteynerinde 30 kilogram et bulundu.

Toros Mahallesi'nde çöp atmaya çıkan bir vatandaş, konteynerin içinde et yığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, eti incelenmek üzere Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne götürdü.

Polis olayla ilgili araştırma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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