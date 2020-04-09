Adana'da çöp dökerken silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çöp dökmek için evinden çıkan kadın uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çöp dökmek için evinden çıkan kadın uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki evinden çöp dökmek için dışarı çıkan Aysel Akkurt, yanına otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken silah seslerini duyan ve Akkurt'un yaralandığını gören çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından yaralı kadın, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akkurt, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 12 boş kovan tespit etti.

Saldırıda kullanılan otomobilin plakasını tespit eden ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA